Fortitudo Bologna Torino: inizia la fase ‘a orologio’, ecco come funziona

Bologna, 1 aprile 2023 – Prima sfida della seconda fase ‘a orologio’ e match già quasi decisivo per la Fortitudo targata Flats Service. Domani alle 18 al PalaDozza arriva Torino per la prima delle sei sfide della seconda fase, ma confronto, visto i punti che le 6 contendenti del girone Blu si portano dietro la seconda fase, risulta quanto mai fondamentale per la Effe chiamata a vincere se vuole sperare di migliorare la propria posizione in classifica e quindi il relativo posto nella griglia playoff. Fortitudo incerottata e non al meglio della condizione ma Torino non sta meglio, costretta a fare a meno di 3 elementi tra cui quel Niccolò De Vico che è sicuramente l’elemento con più talento nella formazione diretta da Franco Ciani.

Coach Dalmonte

“Domani inizia la seconda fase, che definisco interlocutoria tra la stagione regolare e i playoff – sottolinea coach Luca Dalmonte –. Ereditiamo dal campionato una classifica penalizzante. Adesso avremo la possibilità di testare le squadre dell’altro girone, potendo così comparare i due gironi. Contro Torino, squadra di alta classifica servirà giocare una gara di altissimo livello dietro, mentre in attacco dovremo cercare le scelte più facili. Tra acciacchi e assenti solo da ieri siamo riusciti a fare un cinque contro cinque. Domani anche se non al meglio ma tutti i giocatori saranno a disposizione”.

Biglietti e ingressi

Biglietti – Saranno in vendita presso il botteghino in Piazza Azzarita, dalle ore 16.

Limitazioni e ingressi – In base alle disposizioni della Questura di Bologna, via Calori sarà interdetta al traffico e al parcheggio tra via Graziano, via Dolfi e angolo Piazza Azzarita, via Ercolani. L’ingresso di via Calori sarà riservato alla tifoseria ospite.

Arbitri – Direzione di gara affida al trio Foti, Rudellat, Roiaz.

Le altre gare - Cividale-Milano, Udine-Piacenza.

La classifica - Torino, Milano e Cividale 6, Udine 4, Fortitudo 2, Piacenza 0.

Fortitudo Torino, dove vederla

Radio & tv - Diretta per abbonati su LNP Pass e radio su Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna, canale 15 digitale terrestre, martedì alle 22.45 e replica mercoledì alle 16.