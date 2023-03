L’UnipolSai al Falchi trova Reggio Emilia

Finalmente si comincia. Anche se quella di oggi, al Falchi – si comincia alle 14 – sarà solo un’amichevole in vista di un campionato che, per l’UnipolSai (così come per Athletics e Longbridge) scatterà solo a metà aprile.

Oggi, alle 14 – particolare da non trascurare, ingresso gratuito – la nuova UnipolSai di Lele Frignani affronterà Reggio Emilia.

L’occasione per riservare i primi applausi a capitan Dobboletta e per vedere all’opera l’ultimo acquisto confezionato da un Christian Mura sempre attento a quel che accade nelle altre parti del mondo. Si sarà l’esordio per il giovane lanciatore Joseph Cuomo, classe 1998, che in campionato potrà poi essere utilizzato quando non ci sarà l’obbligo dei lanciatori di formazione italiana. E a proposito di lanciatori, oggi dovrebbero garantire qualche inning Filippo Crepaldi, Maurizio Andretta oltre che al solito Alex Bassani.

La Fortitudo, che nel frattempo ha annunciato il ritorno di Helder, ha ceduto in prestito Leonora a San Marino.