Odgaard si è allenato ieri per la prima volta con i compagni. Jens parte subito fortissimo. Con il Sassuolo sarà in panchina

Aveva provato a prenderlo in estate, il Bologna. Sei mesi dopo, eccolo, come occasione a prezzo di saldo: arriva dall’Az Alkmaar, da dove in estate la dirigenza ha prelevato Karlsson e Beukema per 22 milioni complessivi. Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Jens Odgaard (24), attaccante che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, più uno di bonus, con stipendio da 350mila euro più 50mila di bonus. Sarà il vice Zirkzee, aspettando Castro. Sarà pure pedina duttile: perché negli ultimi due anni e mezzo, in Olanda, ha giocato più da esterno d’attacco (prevalentemente a destra, ma pure a sinistra) e da trequarti, piuttosto che da riferimento offensivo.

Non è un goleador, dicono le cifre. Fin qui le stagioni migliori le ha vissute in quell’Olanda dove Van Hooijdonk si è laureato vice capocannoniere un anno fa: 12 gol (e 6 assist) nella passata stagione tra Erevidisie (9 reti), Coppa d’Olanda (1) e Conference League (2) e 11 in quella precedente al Waalwijk. Ma ha struttura (188 centimetri per 84 chilogrammi), un buon mancino, capacità di svariare e legare il gioco: sulla carta, insomma, più adatto lui di Van Hooijdonk per il sistema di Motta. In più Thiago potrebbe utilizzarlo sull’esterno, dove complici gli infortuni di Karlsson, Saelemaekers, Orsolini e Ndoye, il Bologna è stato spesso in emergenza. Conosce già la realtà italiana, Odgaard, oltre a Beukema e Karlsson: anche per questo il Bologna ha deciso di puntare su di lui. Il danese ha infatti giocato una stagione nella Primavera dell’Inter (15 reti e 5 assist) nella stagione 2017-18, per poi spostarsi a Sassuolo e in B a Pescara nel 2020-21. Prima e dopo, un po’ di Svizzera (al Lugano) e tanta Olanda, con Heerenveen, Waalwijk e Az Alkmaar, dove è maturato negli ultimi 2 anni e mezzo. Il Bologna lo aveva cercato in estate, quando l’Az chiese 10 milioni, senza possibilità di prestito. Il Bologna optò per Karlsson e per il prestito di Saelemaekers.

In questa prima parte di stagione Odgaard ha perso il ruolo di intoccabile con 17 presenze (2 reti e 2 assist) ma solo 4 maglie da titolare in Eredivisie: la voglia di rilanciarsi lo porta a Bologna. E Motta lo porterà in panchina domani con il Sassuolo. "Ha fatto un buon allenamento", ha detto Thiago, che ha spiegato come Ilic sia indietro e Castro al pre olimpico. Senza Van Hooijdonk sarà l’unica alternativa a Zirkzee, in caso di bisogno. Convincere Thiago di poter essere il giocatore giusto nel posto giusto e rubare minuti a Zirkzee e alla batteria degli esterni: ecco la sfida di Odgaard.

