Paananen in Svezia Corbo cerca squadra

Vignato, ma non solo. Sul fronte uscite, restano da sistemare le posizioni di altri quattro ragazzi, dopo la cessione in prestito con riscatto di Juwara all’Odense. L’attaccante finlandese della Primavera rossoblù Kasper Paananen è in prova agli svedesi dell’Aik Solna, che in questi giorni dovranno far sapere se intendano chiedere il prestito del ragazzo o rispedirlo a Casteldebole.

Cercasi squadra anche per il difensore Corbo e il portiere Breza, rientrati da Montreal per fine prestito. Infine potrebbero essere prese in considerazione richieste in questi ultimi giorni di trattative per il terzino destro Alex Arnofoli della Primavera, classe 2003 come Paananen.