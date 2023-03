Suona la ripresa: Thiago con 14 ’superstiti’

Il Bologna riaccende i motori: stamattina alle 11 è in programma la ripresa degli allenamenti dei ragazzi di Thiago Motta. Dopo i cinque giorni di riposo seguiti alla trasferta di Salerno, la squadra inizierà la marcia di avvicinamento alla gara con l’Udinese in programma il 2 aprile (ore 12.30) al Dall’Ara. Con 8 punti da recuperare sull’Atalanta e 4 sulla Juventus, la sfida è cruciale per rimanere agganciati al gruppone delle squadre in lotta per settimo e ottavo posto, anche perché dopo i 5 punti messi in cascina nelle ultime quattro giornate, in piena corsa per lo stesso obiettivo sono tornati Udinese, Sassuolo, Fiorentina e Torino. Il Bologna riprenderà gli allenamenti senza Arnautovic. Ma pure senza Cambiaso: quest’ultimo sosterrà nuovi accertamenti la prossima settimana, ma la sensazione è che l’esterno salterà l’Udinese e possa rientrare a Bergamo; ma solo la risposta ai primi giorni di terapie e lavoro differenziato e i nuovi esami potranno chiarire lo stato di salute dell’inguine sinistro del laterale.

Nell’attesa, Motta potrà lavorare su Lykogiannis, autore del gol del pari a Salerno, riflettendo sull’eventualità di abbassare Kyriakopoulos sulla linea di difesa. Le buone nuove dovrebbero arrivare da Dominguez: il centrocampista è atteso in gruppo in questi giorni per tornare a lavorare a pieno regime e candidarsi quindi a una maglia da titolare in vista della ripresa. Probabile che Motta batta molto sul tasto del lavoro fisico in questi giorni, aspettando il rientro dei nazionali: anche perché fino a mercoledì dovrà fare a meno dei vari Posch, Lucumì Medel, Zirkzee, Barrow, Skorupski, Ferguson e Pyyhtia, tutti attesi a Casteldebole tra il 28 e il 29. Motta potrà quindi lavorare con la squadra al completo solo quando all’appuntamento con l’Udinese mancheranno 3-4 giorni. E peraltro, dato il Viareggio in corso e i numerosi convocati dalle nazionali giovanili, faticherà a chiedere aiuto alla linea verde.

Di buono c’è che pure l’Udinese ha i suoi problemi: perché a Bologna arriverà senza gli squalificati Becao, Perez e Walace e gli indisponibili Ebosse e Deulofeu. Squalificato sarà pure il tecnico Sottil: l’ex Masina è in dubbio. Intanto Motta riprende a lavorare con 14 effettivi: Bardi e Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Kyriakopoulos, Soumaoro, Schouten, Moro, Dominguez, Aebischer, Soriano, Orsolini e Sansone.

Marcello Giordano