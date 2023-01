Un Belinelli formato Nba esalta la Virtus

Virtus Bologna

92

Fenerbahce Istanbul

88

SEGAFREDO : Mannion 13, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 2, Jaiteh 14, Lundberg, Shengelia 11, Mickey 11, Camara ne, Weems 12, Teodosic 9. All. Scariolo.

FENERBAHCE ISTANBUL: Motley 26, Birsen, Wilbekin 12, Edwards ne, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 2, Biberovic, Pierre 7, Guduric 11, Booker 7, Calathes 12, Antetokounmpo 8. All. Itoudis.

Arbitri: Imenez, Rocha, Koromilas.

Note: parziali 23-25; 46-46; 65-68. Tiri da due: Bologna Virtus 2237; Istanbul 2641. Tiri da tre: 1222; 825. Tiri liberi: 1213; 1216. Rimbalzi: 20; 37.

di Massimo Selleri

Gettando il cuore oltre l’ostacolo la Segafredo chiude nel migliore dei modi il 2022 tornando a sorridere in Eurolega e sapendo che può sempre contare su capitan Marco Belinelli, autore di 14 punti nell’ultimo quarto.

La partita della V nera parte tutta in salita con l’indisponibilità di Daniel Hackett che si va ad aggiungere a quelle di Semi Ojeleye e Isaia Cordinier. Con queste tre assenze Scariolo si ritrova con gli esterni contati e a dare spazio a Mannion e Belinelli, con il primo che risponde presente e il secondo che si accende nell’ultimo quarto e che fa vedere che tutto quello che ha vinto in carriera non è stato un caso, nonostante di fronte ci sia chi sia più dotato fisicamente.

A volerla dire proprio tutta non ci sono solo i muscoli e i centimetri del Fenerbahce a creare problemi ai padroni di casa, ma anche un metro arbitrale che consente ai turchi di spostare letteralmente gli avversari.

Dopo che le squadre si sono rincorse per i primi tre quarti, la gara merita di essere raccontata da quando il cronometro indica che ci sono 8’ da giocare e il tabellone dice che il punteggio è di 73-71 grazie a una tripla di Belinelli. L’arena è tutta in piedi a sostenere in propri beniamini, ma la cosa non intimorisce gli ospiti e c’è una nuova parità (76-76).

Segue un parziale di 10-0, chiuso dal capitano virtussino con un’altra tripla, tutto di marca bolognese, mentre il Fenerbahce si dimentica di aver dominato sotto canestro e non fa più arrivare la palla da quelle parti. La V nera ha speso tanto per arrivare sull’88-78 a 2’37” dalla fine e, infatti, subisce un controbreak di 0-5.

Da giocare ci sono 1’49” prima palla persa di Bologna e poi di Istanbul, errore al tiro di Shengelia e tripla di Booker. A 20” dalla sirena Pajola fa 22 dalla lunetta per il 90-86, ma in 10” Motley dimezza il divario. Time out di Scariolo e rimessa nella metà campo offensiva. Anche Belinelli non sbaglia i due liberi ed è giusto che la chiuda lui, perché è stato davvero il migliore.