Viareggio, rossoblù in semifinale

Bologna

1

Empoli

1

4-2 dopo i rigori

BOLOGNA (4-3-1-2): Raffaelli; Goffredi (11’ st Laureana), Paterlini, Crociati, Baroncioni (26’ st Hodzic); Menegazzo (47’ st Bernacci), Maltoni, Corsi (1’ st Ravaglioli); Busato; Ebone, Mazia. All. Magnani.

EMPOLI (4-3-3): Seghetti; Bonafede (10’ st Botrini), Crasta (31’ st Mannelli), Casani (30’ st Biscontin), Lanza; Michelucci, Masini (30’ st Cecchi), Vallarelli; El Biache (31’ st Brugognone), Cappelli (38’ st Seghi), Diodato (11’ st Bocci). All. Moro.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reti: 33’ pt Vallarelli, 14’ st Ravaglioli.

Note: ammoniti Baroncioni, Busato, Laureana, Vallarelli.

Sequenza: Vallarelli parato, Maltoni gol, Brugognone gol, Ravaglioli gol, Cecchi parato, Ebone gol, Bocci fuori.

di Giacomo Guizzardi

A quattro anni di distanza dall’ultima volta, il Bologna torna a disputare una semifinale alla Viareggio Cup, e lo fa superando l’Empoli, in una partita dagli innumerevoli risvolti. La formazione di Paolo Magnani, che lo scorso anno si fermò ai quarti passa il turno anche grazie alla rete nei tempi regolamentari di uno dei più giovani in campo, Tommaso Ravaglioli, entrato ad inizio ripresa e autore del gol con una splendida conclusione dopo il vantaggio azzurro di Vallarelli. A un primo tempo scialbo e privo di emozioni ha fatto seguito una ripresa divertente e ricca di azioni da gol: al 14’ del secondo tempo il pareggio di Ravaglioli, già decisivo la scorsa estate in semifinale scudetto under 17. Nel finale l’azione, dubbia, che avrebbe potuto decretare l’eliminazione del Bologna dal torneo: Brugugnone viene steso da Maltoni in area di rigore, al 94’ Bocci ha l’occasione di portare i suoi in semifinale ma calcia fuori. E anche ai rigori è l’Empoli a rimanere scottato, sbagliando con Brugognone, Cecchi e ancora una volta Bocci, non a suo agio dal dischetto. Oltre a Ravaglioli e a Ebone, autore del rigore che ha fatto esplodere la gioia di Magnani e dei suoi ragazzi, la copertina va a Francesco Raffaelli, portiere classe 2005, che nel rush finale ha saputo disinnescare ben due tentativi dei calciatori dell’Empoli, rendendosi così cruciale e decisivo nella conquista del pass per le semifinali.

Domani la semifinale: il Bologna affronterà il Torino di Asta, vittorioso 3-1 contro la Rappresentativa serie D. Alle 18 il calcio d’inizio allo stadio ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno (Pisa), con diretta televisiva a cura della Rai.