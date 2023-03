Mercatino regionale piemontese nel weekend a Cesena: profumi e sapori tra formaggi, vini e prodotti tipici

Cesena, 30 marzo 2023 – L’inconfondibile gusto del Castelmagno, i tradizionali salumi direttamente dalle Langhe o, ancora, l’aroma intenso del Barolo. I sapori del Piemonte invaderanno il centro di Cesena nel fine settimana. Domani, sabato 1 aprile, e domenica 2 si terrà in piazza della Liberta il Mercatino regionale piemontese, una mostra mercato dedicata alle eccellenze gastronomiche piemontesi, animata da circa venti espositori.

Sulle bancarelle, che rimarranno allestite per tutto il weekend e saranno visitabili dalle 9.30 alle 19.30, sfileranno prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti Dop quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e molti altri prodotti caseari.

E, ancora: salumi delle Langhe, il salame al Barolo, il pregiato salame al tartufo bianco di Alba. Spazio poi ai vini d’eccellenza rossi, bianchi e rosati come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto e ai dolci tipici piemontesi, cuneesi e monregalesi, tra cui i gustosi Amaretti, i Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese.

Per celebrare l'arrivo della bella stagione, è in programma per l’intera giornata di domenica anche il mercato ambulante straordinario in piazza del Popolo, lungo viale Mazzoni, fino a via Pio Battistini. Un appuntamento che offre ai cittadini cesenati (ma non solo) una nuova occasione di shopping e divertimento.