A che punto sono i lavori pubblici: ecco il bilancio

La storica tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France che si disputerà il 30 giugno, la ristrutturazione della banchina sul molo di Levante, i lavori allo stadio, i lavori in fase di ultimazione al ponte di viale Roma e quelli da realizzare al Ponte del Gatto, la ristrutturazione della scuola elementare di via Saffi e della scuola media Dante Arfelli, sono stati alcuni dei principali argomenti di cui si è parlato lunedì sera, nel corso dell’incontro pubblico organizzato al Museo della Marineria, dove il sindaco Matteo Gozzoli e la Giunta comunale hanno incontrato i residenti della zona Cesenatico Centro Boschetto.

I lavori al ponte di viale Roma saranno ultimati entro metà maggio e questo consentirà di poter gestire meglio il traffico e i grandi flussi legati alla stagione estiva ed ai grandi eventi, come ad esempio la Nove Colli. Riguardo il ponte del Gatto è stata affidata la progettazione e si conta di pubblicare il bando questa estate, per affidare i lavori e allestire il cantiere a fine anno. È un lavoro molto impegnativo, perchè il ponte sarà demolito completamente e rifatto, tenendo in considerazione il confine con la linea ferroviaria e il passaggio sotterraneo di tutti i servizi. I lavori richiederanno sicuramente buona parte del 2025 e poi si dovrà decidere come organizzare la circolazione, in quanto è prevista l’implementazione del traffico ferroviario e spesso transiteranno treni, con le sbarre inevitabilmente abbassate per gli automobilisti.

Buone notizie giungono per via Bramante, dove i lavori per la nuova fogna bianca proseguono spediti e nei prossimi giorni riaprirà la circolazione con il senso unico alternato. La nuova scuola elementare di via Torino sarà aperta entro l’anno, in primavera inizieranno i lavori nella scuola di via Saffi e a seguire nella scuola media Dante Arfelli. Dal pubblico i commercianti di viale Carducci e viale Leonardo da Vinci, si sono lamentati per i mercatini in viale Anita Garibaldi che li penalizzano, specie da quando il ponte di viale Roma è chiuso; altre proteste vengono per la raccolta dei rifiuti insoddisfacente.

"È stato un incontro utile, anche perchè c’era molta gente e fra il pubblico anche tanti commercianti – afferma Sara Romagnoli, presidente del quartiere Cesenatico Centro Boschetto –. Sulle richieste di viale Carducci sono d’accordo, anche perchè i commercianti di via Fiorentini e del centro storico chiedono invece il ritorno dei mercatini nella loro zona come era prima del Covid. Nei prossimi giorni incontreremo l’assessore Gaia Morara e Monica Rossi di Carducci Live, per dare una risposta ad un problema che è risolvibile".

