Alfio, festa in Comune per la pensione

Grande festa in Comune a Savignano sul Rubicone per il pensionamento di Alfio Astolfi, 60 anni, dopo 40 anni e due mesi al servizio del Comune dal 1 agosto 1983, prima come idraulico, poi messo comunale, autista e negli utlimi anni capo operaio. Prima aveva fatto due anni di idraulico e poi il servizio militare e nel 1983 l’ingresso in Comune: "Ho deciso di lasciare e non di continuare perchè ritengo sia giusto godermi la pensione e poi lasciare il posto ai giovani. Ringrazio tutti per avermi supportato e sopportato in tutti questi anni. Grazie a voi che prima di tutto siete stati grandi amici miei". Nel suo saluto il sindaco Filippo Giovannini ha detto: "Desidero ringraziare Alfio perchè è stato il capo supremo di tutti gli operai. Con lui si è instaurato un grande bel rapporto con me, con gli altri sindaci delle passate legislagture e con tutti gli assessori. Il suo è stato un vero e proprio attaccamento al lavoro con il vecchio metodo di essere sempre pronto a qualsiasi ora. Alfio è sempre stato una sicurezza a qualsisi ora del giorno e delle notte. Per noi è stato un punto di riferimento. Ci mancherà tanto. Ricordiamo le tante cose belle che siamo riusciti a fare insieme e soprattutto il modo di vedere e concepire le cose. Alfio sei stato unico". Presente anche l’ex sindaca Elena Battistini che gli ha regalato un minimodello di auto come quella che lui guidava quando era il suo autista. Poi tutti i regali e un lunghissimo applauso di ringraziamento generale.

e.p.