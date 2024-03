Alfre D’ e Burla22 in audiocassetta

"Creatura", il nuovo album del cesenate Alfre D’ (rapper e scrittore) e del riminese Burla22 (street artist e sound designer) uscirà il 1° aprile e verrà pubblicato anche in audiocassetta (oltre che in digitale). Una scelta originale e controcorrente per un disco "che perlustra con le parole l’emotività dell’essere umano passando dal personale alla critica di alcuni fondamenti del sociale nel tipico rimbalzo che ci pone la vita in sé". Le musiche di Burla22 spazionano dai suoni organici ai synth ambientali, incontrando il sound design moderno e il rap lo spoken word. Alfre D’ in passato ha pubblicato per B.M. Records, una label di Torino, mentre Burla22 ha all’attivo diverse pubblicazioni sia con Light Item che Rexistenz. In particolare, ‘Haboob’, il suo penultimo disco, è stato tra i migliori dischi del 2022 per autorevoli siti del settore come Impatto Sonoro.

"Collaboriamo da un anno e mezzo e l’album è nato casualmente –raccontano i due artisti – Ci siamo incontrati per delle lezioni sulla sintesi sonora e invece abbiamo spontaneamente cominciato a fare musica insieme ispirandoci alla vita in sé e alla sua ciclicità, che comprende anche la morte. Abbiamo provato a parlare delle emozioni che ci attraversano nel vivere in una società dove spesso non ci si prende il tempo per metabolizzarle ed esternarle. Volevamo raccontare di questi contrasti".

Successivamente la decisione, controcorrente, di pubblicare in audiocassetta. "La decisione di pubblicare su questo supporto è stata presa per le produzioni Light Item del 2024, per scegliere un supporto alternativo a quelli più convenzionali e dare un prodotto che l’appassionato di musica può conservare nel tempo".

Il 19 aprile si terrà la prima data live di presentazione presso l’associazione culturale e residenza per artisti Yanvii Factory, a Cervia.