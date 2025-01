"Alzare il costo?. È esagerato"

Gilda Guadagno beve un solo caffè al giorno. "Lo bevo alla mattina per svegliarmi e iniziare meglio la giornata. Essendo una studentessa di solito lo prendo alle macchinette dell’università. Non rinuncerei però al caffè del bar anche se costa più del doppio rispetto a quello della macchinetta. Nelle macchinette lo trovi anche a 45 centesimi. Potrebbe essere esagerato alzare il costo della tazzina al bar a più di 1 euro e 30, ma so che la gente non rinuncerebbe comunque al caffè. Non bisogna guardare solo al costo della materia prima ma anche al costo di un simbolo a cui non si è disposti a rinunciare".