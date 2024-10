Andromeda balla da solo: "Adesso vi canto la mia rinascita"

Si intitola “Ok Goodbye” il brano d’esordio di Andromeda, all’anagrafe Manuel Zamagni, il cantautore cesenate che, dopo un lungo percorso artistico con i Moka Club ed i Mama Cover Party Band, ha deciso di intraprendere anche l’esperienza da solista. Il primo inedito - un brano pop-dance tra funky anni ’80 e sonorità moderne - affronta un tema non banale, quello dell’accettazione di se stessi: "Nella società moderna - spiega Manuel - non è semplice affrontare il giudizio degli altri. Nell’era dei social, dove tutti predicano come Gesù nel tempio, troppe volte le persone si sentono in dovere e in diritto di dire la loro sulle nostre scelte di vita e sul nostro percorso. Quello del ‘giudizio non richiesto’ è il tic malefico della nostra società. Per questo la vera sfida è andare avanti per la propria strada senza lasciarsi scalfire dal pensiero altrui".

’Ok, Goodbye’ uscirà domani e sarà parte di un EP di 6/8 brani che sarà pubblicato nei prossimi mesi. Un progetto autobiografico che racconta il percorso di rinascita di un artista che non ha paura di camminare fuori dagli schemi. "In questo inedito - prosegue Manuel - ci sono le tracce degli artisti che, in qualche modo, hanno influenzato in questi anni la mia produzione musicale: da Dua Lipa e Daft Punk, da Lizzo a Cher, fino a The Weekend, Ariana Grande e Calvin Harris. Il singolo è la sintesi di un lungo percorso artistico che, in questi 15 anni di musica, mi hanno portato a sperimentare generi e metriche diverse. Per questo i miei brani non hanno un’identità precisa, ma sono un mix tra le mie esperienze e le mie sensibilità". Le sensibilità di un ragazzo nato a Longiano che fin da piccolo ha sempre sognato di trasformare la sua passione in una professione.