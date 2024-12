Babbi Natale in vespa e regali dei negozianti

Con ‘Oh oh oh Crazy Santa’s’, evento in programma sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18, il centro storico si animerà con Babbi Natale creativi e caramelle. Inoltre, chiunque effettuerà acquisti nei negozi del centro aderenti all’iniziativa con una spesa minima di 20 euro, potrà partecipare all’estrazione di un grande pacco regalo natalizio con i doni offerti dai commercianti in programma per lunedì 23 dicembre, alle ore 18 al Babbi Caffè, prima del concerto gospel del coro Voices of Joy. L’iniziativa è promossa da amministrazione comunale, commercianti del centro storico e associazioni di categoria.

I Babbi Natale in vespa distribuiranno caramelle e sorrisi. “Questa bella proposta – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – si inserisce a pieno titolo nella programmazione natalizia definita dall’Amministrazione comunale". I negozi che parteciperanno all’iniziativa sono Next, Parciocal dolciumi Mabù Non solo 99 cent Ottica Magnani Myshoes Sur Reale Hippie CHIC LAB84 Store Mav Wave Abbigliamento Joy Casadei Gioielli Cloè Mytho’s Rinascimento Qb24 Charlie Studio Consulenza Colore e Immagine Carol Rinaldini Intimovanità Twenty Erbolario Melacompro Ben Nevis Libreria Giunti Arte vintage shop Cri Outlet La Pipa Rame Acherontia gioielli Dèsir Etèrne.