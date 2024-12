Blackout delle linee telefoniche e di internet nell’Alto Savio

Anche l’Alto Savio, ed in particolare Bagno di Romagna, San Piero e dintorni hanno registrato martedì, e anche per buona parte di ieri, mercoledì, notevoli disservizi nei collegamenti telefonici e via internet, andati in tilt appunto dalla mattina di martedì scorso. Martedì scorso, a quanto è dato sapere, è successo che durante dei lavori sono stati inavvertitamente tranciati dei cavi delle linee telefoniche in una zona di Forlì, interrompendo conseguentemente i collegamenti con una buona parte della Romagna.

E se quell’ incauto danno è stato riparato, per buona parte della Romagna, nel pomeriggio di martedì, invece il territorio d’Alto Savio e zone limitrofe hanno dovuto subire un blackout telefonico e del web sino a dopo mezzogiorno di ieri.

Se a San Piero le linee e computer hanno ripreso a funzionare martedì pomeriggio, anche se con andamento lento e con vari stop and go, invece in varie zone di Bagno di Romagna e dintorni telefoni e rete internet sono tornate alla normalità solo verso le 13.30 di ieri, mercoledì. Pertanto l’Alto Savio ha dovuto subìre per oltre un intero giorno notevoli disagi, col blocco di vari servizi sia pubblici che privati, che, è fin troppo evidente, utilizzano per necessità amministratici e tecniche servizi telematici. E non è la prima volta che per l’Alto Savio si verificano tali notevoli inconvenienti, che ovviamente causano conseguentemente anche vari danni economici non soltanto a imprese e servizi pubblici e privati, ma anche alle famiglie, ai cittadini, che anche in questa occasione hanno espresso, a ragione, forti lamentele e critiche verso questi ripetuti disservizi.

gi. mo.