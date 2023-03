"Bowie è entrato nel mio Dna musicale"

di Raffaella Candoli ’Lazarus’ uno degli spettacoli più attesi della stagione Ert sarà in prima nazionale al Bonci di Cesena da mercoledì 22 a sabato 25 alle 21, e domenica 26 alle 16, con Manuel Agnelli interprete principale dell’opera rock, "regalo d’addio di David Bowie al mondo". Il noto cantautore e storico frontman degli Afterhours, nei panni che furono del "duca bianco", è l’alieno Thomas Jerome Newton, nel sequel che Bowie stesso e il drammaturgo irlandese Enda Walsh riservarono alle vicende del protagonista del romanzo di Walter Tevis (1963) e dell’omonimo film di Nicolas Roeg (1976). Agnelli è affiancato dalla cantautrice Casadilego vincitrice della XIV edizione di X-Factor, dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti, un cast di 11 interpreti tra cantanti e danzatori in duplice ruolo e 7 musicisti. Ert vanta i diritti in esclusiva nazionale dello spettacolo che nella versione di Bowie ha debuttato otto anni fa a New York, e che ora esordisce al Bonci con la regia del direttore di Ert Valter Malosti, il quale ha curato la pièce italiana rapportandosi con Walsh, al quale è legato da lunga amicizia. "È la prima volta che recito a teatro – ha dichiarato ieri Manuel Agnelli, presente alla conferenza stampa...