Calcio a 5 Torna il Memorial Paganelli. Oggi la Futsal sfiderà Rimini e Città del Rubicone

La Futsal Cesena e il Panathlon Club Cesena (del quale era socio) non dimenticano Paolo Paganelli tra i pionieri in città del Calcio a 5 e a lungo collaboratore dei bianconeri, scomparso il 28 gennaio 2023 a soli 58 anni. Così oggi dalle 15 alle 18 verrà disputata la seconda edizione del Memorial Paolo Paganelli, alla presenza dei familiari, proprio nel palazzetto da tempo casa della Futsal a lui intitolato un anno fa dall’Amministrazione Comunale. In campo ovviamente la Futsal Cesena, che con due giornate di anticipo si è salvata in A2 Elite e sabato prossimo concluderà un campionato estremamente positivo (dove è stato rispettato l’obiettivo salvezza) ospitando il Cus Molise ormai ai playout.

La Futsal gareggerà in un triangolare contro le formazioni del Rimini (serie C1) e del Città del Rubicone (serie C2). I bianconeri di Osimani (confermato fino al giugno 2025 e punto centrale anche del progetto della prossima stagione) sono reduci dalla rocambolesca vittoria in trasferta (4-5) in casa dell’Itria e vorranno aggiudicarsi anche tale manifestazione, dopo avere vinto la prima edizione, per ricordare al meglio uno di loro.