"Capodanno in piazza?. Meglio un evento di più giorni"

Tante proposte e tante animazioni, organizzate nell’arco di tanti giorni. Ma non la sera del 31 dicembre. In occasione della presentazione delle iniziative natalizie, il sindaco Enzo Lattuca ha risposto alle richieste avanzate nei giorni scorsi da alcuni esercenti del cuore urbano che chiedono l’organizzazione di una grande festa in piazza. "Mettere in piedi un concerto di buon livello a Capodanno - ha commentato il primo cittadino – ha un costo di circa 100.000 euro. Una cifra importante, che a nostro avviso non vorrebbe utilizzata al meglio. Viviamo in una città già molto bella, che per dare il meglio non ha bisogno di effetti pirotecnici e per di più serve essere pragmatici: una spesa di questa entità a chi porterebbe vantaggi? Non ai commercianti, che di notte hanno i negozi chiusi e che terranno le saracinesche abbassate (per lo meno in gran parte) anche nella giornata del primo gennaio, quando i visitatori eventualmente arrivati in città per il concerto potrebbero concedersi una passeggiata. I ristoranti invece saranno già tutti esauriti. Resta il tema dei bar, certo, ma per loro, come per tutti gli altri, pensiamo a qualcosa di diverso".

Lattuca ha infatti messo sul tavolo l’idea di investire una cifra di pari entità per organizzare un grande evento spalmato nell’arco di più giorni, a beneficio di una fetta più ampia della comunità. C’è poi il tema del ‘biglietto da visita’: quanto è importante l’appeal di una città durante occasioni speciali? "Il nostro metro – riprende Lattuca – non può essere quello di una piazza come Rimini che ospita lo show di San Silvestro organizzato dalle tv ti nazionali. Possiamo fare la nostra parte in maniera diversa. Abbiamo avuto il covid, l’esplosione dell’inflazione e l’alluvione. Citare la sobrietà è corretto, il che però non significa rinunciare al Natale, un periodo che più di ogni altro rappresenta la speranza. Siamo qui, il cartellone è valido, e anche per il futuro siamo pronti a rilanciare. Le idee non ci mancano. Le Tre Piazze potrebbero giocare un ruolo molto importante nel 2024". Lattuca chiude allargando il cerchio: "Abbiamo messo a disposizione anche 30.000 euro per sostenere i progetti natalizi che ci sono stati presentati da privati e associazioni di tutto il territorio. Sono arrivate 19 proposte, venerdì apriremo le buste e le sveleremo".

Luca Ravaglia