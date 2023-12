Caro Natale per il portafogli: "Addobbi e smartphone ecco la lista dei rincari"

Dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle pietanze tradizionali. Il caro prezzi non risparmia alcun prodotto e si fa sentire anche (e forse ancor di più) nel periodo di Natale. Da un’indagine di Federconsumatori emerge che l’aumento dei prezzi rispetto al 2022 è stato del 10,2%. A registrare i rincari più elevati sono, pensate un po’, proprio gli addobbi di Natale. E la spesa, in questo periodo, si fa sempre più pesante sulle tasche dei Cesenati che non vogliono rinunciare alla festa più importante dell’anno. Un occhio alla lista degli aumenti, però, può essere utile per mettersi al riparo da costi folli. Vediamo qual è la lista dei prodotti da tenere sotto controllo.

Addobbi. L’atmosfera di Natale è fatta di luci, alberi, stelle illuminate, fiocchi colorati, e palline di ogni tipo da appendere a cui non si po’ rinunciare, ma quando si arriva alla cassa arriva purtroppo anche la sorpresa. Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori rispetto al 2022 ci sono stati aumenti vertiginosi per la carta regalo, cresciuta del +44%. Le coccarde sono aumentate del +29% e i nastri per confezionare i pacchi del +32%. Un vecchio rimedio, che potrebbe diventare attuale ed economico, potrebbe essere quello di ricorrere alla carta di giornale per impacchettare i doni da mettere sotto l’albero. Chi poi sta pensando di comprare un nuovo albero, l’aumento (per un finto abete di circa due metri di media qualità) va dal 7 al 9%. Giocattoli. Impensabile rinunciare ai doni per i più piccolini, che aspettano ansiosi l’arrivo di Babbo Natale. Anche per i giocattoli si registrano aumenti, ma più contenuti. Tra i regali più ricercati e richiesti da bambini e ragazzini (ma anche da adulti appassionati di tecnologia e fotografia) ci sono i droni. Un modello medio costa il 3% in più rispetto allo scorso anno, ma le variazioni di prezzi sono notevoli. Passiamo agli sportivi: una bicicletta del valore di circa 200 euro è aumentata del 2% rispetto al 2022. Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori i prodotti con maggiori aumenti sono i monopattini (+17%) e i maxi peluche (+14%). Le bambole crescono del 9%, mentre non registrano aumenti le automobiline radiocomandate.

Tecnologia. E’ tra i settori che non conoscono crisi e in cui si registrano maggiori aumenti. Basti pensare agli ultimi modelli di smartphone che sono aumentati in media del 20%, mentre gli smartwatch registrano aumenti da capogiro (fino al 50%). Aumenti significativi si registrano anche per gli altoparlanti wireless (+39%), i tablet (+24%) e i decoder digitali terrestri (+13%). In crescita anche le console e i giochi per console, i note book e le fotocamere digitali.

A tavola. Come pensare di passare un Natale senza cenoni, pranzi, dolci e panettoni? Se si parte con la cena della Vigilia e si prosegue con i pranzi di Natale e Santo Stefano, per poi arrivare al veglione di San Silvestro, bisogna fare attenzione al portafoglio perché i prezzi degli alimentari sono aumentati del 12% da un Natale all’altro. Lenticchie, torroni e mix di frutta secca registrano aumenti tra il 23 e il 24%. I cotechini precotti hanno subito un aumento del 13%, mentre l’immancabile panettone si potrà acquistare con una spesa aumentata del 9% rispetto allo scorso anno. E come rinunciare al brindisi di mezzanotte? L’aumento per il costo degli spumanti è, secondo Federconsumatori, del 13%.