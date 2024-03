Cesena Shpendi insidia il record di Hubner

Cristian Shpendi è insaziabile, il gol il suo pasto quotidiano o quasi; con 20 reti (27 presenze) la punta di origine albanese, nata ad Ancona il 19 maggio 2003, non solo è il cannoniere del Cesena in C superando Massimo Agostini che nella stagione 1997-98 con 18 reti (33 presenze) portò i bianconeri in B, ma ora punta deciso a essere il miglior bomber di sempre dei romagnoli tra i professionisti. Lo scettro è di Dario Hubner (con 75 reti in B in cinque stagioni, nessuno più prolifico di lui nella storia bianconera) con 22 gol segnati in cadetteria nel 1995-96, con Tardelli in panchina e un decimo posto anonimo a fine stagione, dopo qualche illusione alla fine del girone di andata.

Shpendi (ora nel mirino di Fiorentina, Lecce e Sassuolo ma siamo solo all’inizio) ha ancora sette gare per puntare a questo record, una crescita esplosiva rispetto al torneo scorso quando le presenze furono 19 e le reti una sola, mentre era stato Viali a farlo debuttare l’anno prima (5 presenze).

Per l’attaccante che arrivò a Cesena insieme al gemello Stiven dal San Marino nel 2019 (costo 5mila euro per entrambi i fratelli…) c’è stata anche la consacrazione di mister Toscano. "Lo vedo più maturo, sereno, tranquillo nella scelta della giocata giusta, prima cercava soprattutto il gol" ha detto di recente il mister del Cavalluccio.

Lo stesso Dario Hubner su ‘Tutto C’ gli ha fatto gli auguri: "I record sono fatti per essere battuti, se questi gol fanno il bene del ‘mio’ Cesena sono il primo a fare iI tifo per Cristian. Gli auguro di superare Hubner, le premesse per fare bene ci sono tutte. Mai dimenticarsi però della differenza che c’è tra la serie C e la B, ma va fatto un passo per volta".

In A invece nessuno ha segnato più di Massimo Ciocci che nel 1990-91 realizzò 13 reti, ma fu retrocessione. Nella massima divisione come marcatore segue Massimo Agostini, due annate (1988-89 e 1989-90) con undici reti ciascuna ma costellate da altrettante splendide salvezze, decimo e dodicesimo posto. In verità, ma tra i dilettanti e in serie D, le stesse reti di Cristian Shpendi (20) sono state quelle di Giovanni Ricciardo nella rinascita di un Cesena (2018-19) che al primo colpò volò tra i professionisti.

Se Dario Hubner è il bianconero tra i professionisti più prolifico in una stagione, c’è chi ha fatto ancora meglio ed è Giovanni Veglianetti, attaccante veneziano, classe 1932 che nel 1952-53 con 29 reti (28 in campionato, una nella fase finale, cinque in una sola gara, 33 presenze) contribuì fortemente a portare il Cesena dalla Promozione in IV Serie. Erano tempi pionieristici, tra i dilettanti, adesso l’unica certezza è che Shpendi è a due passi da raggiungere Hubner come bomber di stagione della storia del Cavalluccio. Ma soprattutto i bianconeri sono vicinissimi alla promozione in B.