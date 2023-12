CesenaLab è un successo. In dieci anni 800 progetti

Dieci anni di successi con oltre 800 progetti valutati e 81 startup sviluppate. Sono alcuni dei numeri che rappresentano il percorso decennale di CesenaLab, l’incubatore d’impresa fondato nel 2013 dal Comune di Cesena, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dal Campus universitario Unibo, ieri condivisi nel corso della festa dei dieci anni organizzata nell’Aula Magna del Campus. "CesenaLab costituisce un’importante occasione per i giovani imprenditori – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – a cui il nostro territorio ha creduto sin da subito". Sono più di 800 i progetti e i team incontrati e valutati negli anni, 81 le startup che hanno seguito il programma di accelerazione, di cui ben 50 le srl costituite. Oltre 220 i posti di lavoro e le esperienze lavorative attivate dalle aziende e i progetti che hanno seguito il programma di accelerazione; e 13 milioni di euro di investimenti raccolti dalle startup. "Sin dalla sua nascita – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – il progetto di CesenaLab è stato accolto con interesse e curiosità dal nostro territorio, dalle imprese locali e da realtà professionali nazionali. Nel corso degli anni l’allargamento dei soggetti promotori con cui abbiamo avviato interessanti collaborazioni ha garantito all’incubatore d’impresa un importante sviluppo e consolidamento. Percorso che, grazie agli ottimi risultati raccolti già nei primi anni, è stato sostenuto sempre di più fino alla progettazione di una sede più grande, innovativa e rispondente ai bisogni delle realtà che all’interno collaborano e convivono, in zona stazione".

"Il decennale di CesenaLab – ha aggiunto Franco Callegati, presidente di Cesenalab – ci inorgoglisce ed è per noi un ulteriore stimolo a procedere in questa direzione, in costante dialogo con le istituzioni, le realtà d’impresa del territorio e i talenti emergenti che qui, in questi spazi caratterizzati da innovative intuizioni, trovano un ambiente accogliente in cui poter crescere e confrontarsi. Nell’ambito di questo stesso contesto si inserisce la terza edizione del Premio Idea Battle a cui hanno preso parte, dall’Italia e dall’Europa, 217 startup".

Durante l’evento di ieri, Maddalena Forlivesi, direttrice di Rete Pmi Romagna e l’assessora regionale alla scuola, Paola Salomoni, hanno premiato i tre vincitori del concorso nazionale per startup ’IdeaBattle III’. I tre premi da 5 mila euro sono stati assegnati alle startup Rarearth di Bologna, Plantvoice di Bolzano e Bi-Rex di Milano.