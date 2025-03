Chef Gaspare Biasini, 45 anni nella ristorazione

Chef di professione, ma soprattutto per passione e dedizione, Gaspare Biasini da Linaro di Mercato Saraceno approssimandosi ai 62 anni celebra i suoi 45 anni di attività nel mondo della ristorazione e della cucina con tanti riconoscimenti. Ha ricevuto tutti i collari che professionalmente può ottenere un cuoco e tante soddisfazioni personali: Maestro di cucina onorario, titolo conferito dalla Federazione Italiana Cuochi, di cui è socio; primo premio di gastronomia ’Il Rinascimento a tavola’ (1991), insignito del Collegium Cocorum (titolo della Federazione Cuochi) per avere operato "da oltre 5 lustri nell’arte culinaria con dignità e passione, capacità e prestigio, onorando sempre ed ovunque la millenaria tradizione della cucina italiana", ma, soprattutto il Premio Escoffier al Casinò di Sanremo nel 2010, dove la grande cucina internazionale con l’associazione Disciples Escoffier International celebra l’eccellenza e la dedizione dei giovani talenti, cuochi provenienti da tutte le Regioni italiane. "Sono figlio di contadini – dice – e ne vado orgoglioso, tante cose le ho apprese da mia madre, meravigliosa in cucina, di lì è nata la mia passione". Biasini ha quindi frequentato la scuola alberghiera a Castrocaro Terme e durante le stagioni estive ha lavorato in tanti ristoranti e alberghi: a San Marino, a San Sepolcro, a Forlimpopoli, a Castrocaro, a Cesenatico, Valverde, Villamarina, a San Tommaso di Cesena. Ha anche aperto il primo albergo 5 stelle in Albania, a Tirana. "Rifarei tutto quello che ho fatto – conclude – sono innamorato del mio paesello Linaro dove sono nato e vivo con la famiglia nella casa che mi hanno regalato i miei genitori". Edoardo Turci