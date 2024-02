"Ciao Dani". L’addio a Battistini dai suoi colleghi

"Ciao Dani". Niente fronzoli, solo rispetto. E tanto affetto per Daniela Battistini, la barista prematuramente scomparsa sabato che aveva fatto la storia della movida cesenate quando a Cesena la movida ancora non c’era. Fu lei, insieme alle sue due sorelle, ad aprire il Caffeina in corso Garibaldi, compiendo il primo e decisivo passo verso un totale cambiamento nella visione del divertimento serale e notturno cittadino.

Oggi si svolgerà il funerale, ma intanto ieri tanti suoi colleghi hanno voluto ricordarla. A partire dagli attuali gestori del Caffeina, ceduto dalle sorelle Battistini nel 2007. Così ecco che a partire dal pomeriggio, sulle vetrine di diversi pubblici esercizi cesenati è comparso il cartello che la salutava per l’ultima volta. Il sorriso e l’allegria di chi ha cambiato i tempi non si possono dimenticare.