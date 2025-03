Ciofi causa il rigore, poi si fa perdonare. Mangraviti essenziale

Klinsmann 7,5. La vittoria passa ancora dalle sue mani. Vola come un gatto e neutralizza il rigore di Cerri, una prodezza che cambia la storia della partita. Nel primo tempo reattivo sulla spizzata sempre di Cerri, può solo guardare, invece, la rasoiata di Verde che finisce sul palo.

Ciofi 6,5. In avvio incespica sul più bello e grazia Christensen, poi salva su un’incursione di Corazza che poteva fare molto male. Si aggrappa a Ferrari e causa il rigore, si rifà con un paio di recuperi che infiammano la platea bianconera.

Prestia 7,5. Bagna il premio per le cento presenze in bianconero con una rete tanto bella quanto preziosa. Vince il corpo a corpo durato novanta minuti con Cerri, uno che a chili e centimetri ha pochi rivali in B.

Mangraviti 7. Asciutto, essenziale ed efficace, ci mette anche un paio di lanci vellutati, partita perfetta.

Ceesay 6. Tanta buona volontà, ma la condizione non è delle migliori e si vede (dal 38’ st Francesconi 6,5. Con tigna e carattere conquista la palla che dà il la al raddoppio bianconero).

Saric 5. Preso costantemente in mezzo nel palleggio salernitano non trova il bandolo della matassa e Mignani, giustamente, lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 1’ st Bastoni 6,5. Dal suo piede parte la palla che Prestia trasforma in oro. Il suo ingresso dà più equilibrio alla squadra e permette di spostare in avanti il baricentro).

Calò 6. Primo tempo in affanno, come tutta la linea mediana, cresce nella ripresa e conferma la sua indole che gli impone di non buttare via palla e di cercare sempre una giocata efficace.

Berti 6. Fatica a contenere le incursioni di Soriano, meglio quando deve proporre gioco anche se la ragion di stato lo costringe a stare lontano dall’area avversaria (dal 14’ st Tavsan 6. Rispolverato da Mignani risponde presente).

Celia 6. In avvio il più attivo, spinge e si propone, rallenta con l’andare dei minuti e nella ripresa si divora una rete da pochi passi.

La Gumina 6,5. Attivo su tutto il fronte d’attacco, va a prendersi palla tra le linee e si propone. Si conferma innesto azzeccato (dal 22’ st Russo 5. Cicca la palla da pochi passi che poi arriva lo stesso ad Antonucci per il raddoppio. Spreca malamente un contropiede 5 contro 2).

Shpendi 5,5. Uno scambio con Celia con tanto di tiro fermato da Ferrari con la spalla (rigore prima concesso, poi azzerato dal Var), la cosa migliore di una partita ancora sottotono (dal 14’ st Antonucci 6,5. Secondo gol in campionato, a parte quello belle giocate e ingresso con il piglio che ci vuole in queste gare).

Andrea Baraghini