Concorso Ausl, l’aiuto della Cisl

In previsione delle prove scritte per il concorso pubblico indetto da Ausl Romagna per un posto da dirigente psicologo, la Cisl Medici Romagna organizza un corso in preparazione, con docenti esperti nelle materie propedeutiche alla professione.

"Siamo riusciti ad organizzare un corso completo che permetterà di prepararsi al meglio per il concorso. C cerchiamo sempre di aiutare chi desidera partecipare ai concorsi banditi da Ausl Romagna, attraverso corsi serali e docenti preparati nelle varie materie previste dai bandi". La prima serata del corso è questa alle 20 presso la Cisl di Cesena in via Renato Serra 15. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 5828341 tutti i giorni lavorativi.