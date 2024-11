Confartigianato, domani incontro sul Rentri

Domani, alle 17.30, nella sede di Confartigianato, si terrà un interessante incontro sul Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto degli stessi. A partire da dicembre 2024 entrerà progressivamente in vigore e l’associazione degli artigiani si impegna a supportare le imprese nell’affrontare la nuova normativa attraverso un ciclo di incontri informativi nel territorio, che hanno l’obiettivo di fornire chiarimenti su tutti gli adempimenti previsti. L’avvio del Rentri, che è stato costruito per superare la negativa esperienza del Sistri, è stato previsto alla fine di un periodo di sperimentazione partecipata e condivisa con le imprese e si incentra sulla digitalizzazione degli adempimenti cartacei. Confartigianato ha indicato alcuni aspetti che è necessario caratterizzino il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, a cominciare dal corretto equilibrio tra digitalizzazione e semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico delle imprese, dalla compatibilità di contenuti e procedure con le dimensioni delle imprese e del tipo di attività svolte, dai tempi adeguati per l’avvio del nuovo sistema, con un periodo transitorio necessario a verificare la funzionalità del sistema.