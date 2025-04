"Così la gente scappa dal centro"

Alberto Malaccari ha appreso dell’aumento della sosta a Cesena in questi ultimi giorni. "A mio parere l’aumento dei parcheggi è un grave danno per i commercianti. In alcuni parcheggi poi la seconda ora può costare molto di più della prima: è assurdo. Il costo di un parcheggio al giorno può arrivare a 4 euro. Così si svuota il centro storico. Quando fai una passeggiata in centro a Cesena ti accorgi che c’è poca gente, e questa stangata dei parcheggi è una batosta ulteriore per chi in centro ci lavora. Non siamo a Firenze, dove potresti essere disposto anche a pagare qualcosina in più per una sosta in una città d’arte rinomata. La gente scappa dal centro in questo modo, ed è colpa di questi rincari dei parcheggi che disincentivano le soste brevi".