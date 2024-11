Da Mignani solo elogi per i suoi : "Cesena bravo a reagire subito"

E’ soddisfatto mister Michele Mignani, nonostante il pareggio. Solo elogi per i suoi, capaci di riprendere la partita poco dopo il gol dello 0-1 reggiano. "La partita mi ha lasciato buone sensazioni – dice a fine gara –. Sappiamo che ripartire dopo la sosta è sempre un punto interrogativo, ma ho ritrovato un atteggiamento giusto e di predisposizione al sacrificio. E’ stata una gara giocata con intelligenza, il primo tempo è stato equilibrato ma nel secondo potevamo vincerla". Parole al miele per Shpendi, al nono gol in campionato: "Lo conosciamo bene ormai, le sue prima qualità sono l’umiltà e la voglia di aiutare la squadra pur essendo attaccante. Lui lavora tanto per i suoi compagni e sta crescendo costantemente insieme a loro. Dobbiamo continuare così, ma con il pensiero di non dovere dipendere soltanto da lui".

"La partita l’avevamo preparata in questo modo – prosegue Mignani –. Abbiamo concesso un lungo palleggio basso alla Reggiana nel primo tempo. Non avevamo certezza di come avrebbero giocato, ma abbiamo concesso poco e non gli abbiamo permesso di avvicinarsi troppo alla nostra porta. Nel secondo tempo, invece, i ragazzi sono entrati in campo con la voglia e la consapevolezza di poterla vincere. Il gol subito poteva farci crollare il mondo addosso, ma siamo stati molto bravi a reagire e abbiamo meritato il gol del pareggio". L’ottimo ingresso in campo di Celia ha permesso al mister di parlare della propria rosa e delle numerose scelte alle quali può attingere dalla panchina. "Sono molto contento per lui. Abbiamo delle coppie in tutti i ruoli, molto utili in caso di necessità e quando c’è la sensazione di effettuare cambi celeri. Celia si allena intensamente e meriterebbe di giocare di più, ma è bello quando l’allenatore ha l’imbarazzo della scelta". Su Bardi, portiere ospite autore di grandi parate, e sulla direzione di gara di Ghersini di Genova, il mister risponde in maniera categorica: "Bardi è un bravo portiere, sul direttore di gara non entro nel merito". "La squadra veniva da un buon periodo – conclude –, e quando vieni da un buon periodo c’è sempre la sensazione di perdere di vista il focus. I ragazzi, invece, sono scesi in campo con un grande atteggiamento e nel secondo tempo hanno provato ad accelerare. Le partite poi sono decise dagli episodi, la Reggiana ha fatto una buona partita e ha grande qualità. In più era un derby, quindi era molto sentito da tutti".

Ritorno da ex per William Viali, che non ha perso l’occasione di parlare bene della sua vecchia squadra: "Ha fatto un grande mercato e ha preso un allenatore di primissima fascia, intelligente e che sa gestire. Può essere una grande sorpresa, è una squadra a cui voglio bene e che sta facendo un ottimo campionato con tanti giovani del proprio vivaio".

Giacomo Lippi