’Delle piccole e grandi cose’ a Villa Torlonia

Inaugurata a San Mauro Pascoli dal sindaco Moris Guidi e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni, con l’accompagnamento musicale di Daniele Brancaleoni, la mostra ’Delle piccole e grandi cose’, opere di Mirna Manni, a cura de ’Il Vicolo Arte’, allestita nella sala delle tinaie a Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli. La mostra, curata da Marisa Zattini e Andrea Pompili e allestita dall’architetto Augusto Pompili, mette in esposizione dieci installazioni ispirate alla poetica di Giovanni Pascoli e che usano linguaggi espressivi diversi e materiali di origine naturale. L’esposizione, promossa tra le iniziative nell’ambito del 170esimo anniversario della nascita del poeta Giovanni Pascoli e realizzata dal Comune di San Mauro Pascoli, resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 ottobre 2025. Hanno detto il sindaco Moris Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni: "Queste opere riescono a fare vivere i versi di Giovanni Pascoli tramite differenti linguaggi, traducendo la poetica pascoliana in opere d’arte come sculture e dipinti. D’altro canto con le iniziative del 170° anniversario della nascita del poeta abbiamo proprio voluto valorizzare la poesia pascoliana attraverso diverse forme di linguaggio espressivo. Ringraziamo l’artista per avere omaggiato il nostro Poeta con questa mostra, allestita proprio qui a Villa Torlonia, uno dei luoghi più suggestivi della memoria pascoliana".

Ermanno Pasolini