Deumidificatori dalla Germania per le case

La solidarietà dei Rotary Club tra Italia e Germania ha prodotto l’arrivo di una settantina di grandi deumidificatori, specifici per interventi sui muri impregnati dall’acqua. Le macchine, risolti i problemi di un’abitazione, gireranno nelle altre e saranno comunque a disposizione di chi ne segnalerà la necessità fino ad esaurimento. Alla fine dovranno essere restituiti ai club tedeschi. Le macchine - già in distribuzione - sono approdate a Cesena presso l’azienda Siropak di cui è titolare il past presidente rotariano Rocco De Lucia e vengono consegnate personalmente dal presidente Paolo Montalti che le trasporta a destinazione con il suo camioncino Doblò. Per richiederli: scrivere a [email protected]