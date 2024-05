"Difendiamo la sanità: ai poveri le stesse possibilità dei ricchi"

Più di 350 persone sabato pomeriggio hanno accolto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato capolista del Partito Democratico per la circoscrizione nord-est alle elezioni europee, al Parco Frutipapalina a Cesena. Insieme al Sindaco Enzo Lattuca si è parlato del futuro di Cesena e dell’Europa. In apertura il sindaco Lattuca ha sottolineato "l’importanza dell’Unione europea per le comunità locali". "La nostra città infatti – ha detto il sindaco – grazie alla capacità di attrarre fondi europei, come il Pnrr ma non solo, può continuare a crescere e proiettarsi verso il futuro con progetti forti".

Il Presidente Bonaccini ha rimarcato i numeri che fanno dell’Emilia-Romagna una regione traino a livello europeo, in termini di export, crescita economica e politiche sociali e sanitarie. "La sanità pubblica – ha detto Bonaccini – deve essere una battaglia politica che, come Partito Democratico, dobbiamo portare avanti con fermezza. Un povero deve avere le stesse possibilità di cura e di lavoro di un ricco". Bonaccini ha poi sottolineato il tema della pace, che deve essere la priorità di questa stagione di grandi turbolenze nel mondo e di ritorno delle guerre ai confini dell’Unione, come nel caso dell’aggressione della Russia all’Ucraina e del conflitto israelo-palestinese".

Rimanendo in tema di incontri politici, questa sera a Gambettola, Eugenio Battistini svela la sua squadra al teatro comunale insieme ad Enzo Lattuca. Questa sera alle 20,45, si terrà presso il Teatro comunale di Gambettola, in piazza Risorgimento, 6, la serata di presentazione della lista di centrosinistra "Cittadini per Gambettola". Un evento nel quale il candidato sindaco, Eugenio Battistini, svelerà alla cittadinanza i candidati che compongono la squadra. Per l’occasione sarà presente e interverrà anche il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, il quale dialogherà con Battistini in merito alle buone politiche per il territorio, in vista delle prossime elezioni amministrative.