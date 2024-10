Due giornate di stop e diffida per Kargbo

Due giornate di squalifica e ammonizione con diffida per Augustus Kargbo. Tanto costano all’attaccante del Cesena le proteste alla direzione arbitrale di domenica contro la Samp. "Proteste – si legge nelle motivazioni – nei confronti degli ufficiali di gara (quarta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa". Kargbo salterà il prossimo impegno in casa sabato con il Brescia e quello successivo, martedì 29 ottobre (ore 20.30), fuori casa, con la Salernitana. L’auspicio, a questo punto, è che possa tornare disponibile subito Mirko Antonucci che continua a svolgere un lavoro differenziato per un problema al polpaccio che lo ha già costretto a rimanere ai box contro la Sampdoria. Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno ma infine dovrebbe farcela. Così come vuole esserci a tutti costi l’ex di turno Massimiliano Mangraviti, rimasto a terra in un contrasto di gioco durante la gara con la Samp, poi sostituito. Il difensore sta alternando terapie e lavoro sul campo. Mignani ha bisogno di lui, soprattutto se dovrà ancora fare a meno di Curto, squalificato dalla Fifa. Oggi potrebbero arrivare novità dal Tas chiamato a decidere sulla richiesta di sospensiva avanzata dal giocatore e dal Cesena e a fissare una nuova udienza per discutere la questione al terzo e ultimo grado di giudizio. Infine è saltata un’altra panchina, la quarta. Il Frosinone, ultimo in classifica, ha sostituito il tecnico Vincenzo Vivarini per il quale tanto aveva fatto in estate per strapparlo al Catanzaro. Al suo posto il mister della Primavera Leandro Greco. E’ il quarto cambio di allenatore in B dopo 9 giornate, dopo l’avvicendamento alla Sampdoria con Sottil al posto di Pirlo, alla Cremonese con Corini al posto di Stroppa e al Cittadella che ha sostituito Gorini con Dal Canto.