Entra in vigore l’ordinanza rumori

In riviera è entrata in vigore l’ordinanza rumori che si applica alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, nel caso comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all’esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere della contemporaneità. Ad esempio i cantieri edili, l’attività di giardinaggio, le attività sportive, la musica dal vivo e gli spettacoli in genere. Sul sito del Comune di Cesenatico è presente l’ordinanza completa.