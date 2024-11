Giornata dei diritti dell’infanzia. Eventi per educatori e genitori

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e l’adolescenza, il Centro per le famiglie di via Ancona, gestito dall’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp), rinnova l’impegno sul tema e propone una settimana tematica per raccontare i diritti in relazione ai servizi dedicati ai più piccoli. Si tratta di una programmazione che mette al centro genitori, educatori, insegnanti e operatori dei Servizi Sociali, ma che allo stesso tempo si pone l’obiettivo di creare occasioni di approfondimento e confronto per le famiglie. Si comincia lunedì alle 16:30, a Bibliostelle (via Cesenatico 1795, alla Casa Rossa di Ponte Pietra) con “Diritti alle storie!”, Letture sul tema dei diritti per bambini e genitori insieme alle volontarie di “Nati per leggere”. Martedì alle 9 al palazzo del Ridotto si terrà l’incontro “La mia voce” aperto a tutti e incentrato sul diritto alla partecipazione attiva dei minori nei loro percorsi di vita. Un convegno ricco e stimolante per operatori, educatori, insegnanti anche accompagnati dalle classi dei loro alunni/e. Interverranno Paola Bastianoni, Alessandro Maria Fucili, gli assistenti Sociali dell’Unione Valle Savio, comunità per minori, il Progetto giovani e gli operatori di So.stare Spazio neutro. Nel pomeriggio, alle 16:30, presso Bibliostelle andrà in scena “A casa mia”, presentazione pubblica (a ingresso libero, gradita la prenotazione) dell’albo illustrato di Lorenzo Tozzi (edizioni Fulmino) in presenza dell’autore. Interverranno Paola Bastianoni, Alessandro Maria Fucili, Lorenzo Tozzi e Ivana Lombardini. Mercoledì, alle 16:30, al Centro per le famiglie si terrà l’evento “Giocare è una cosa seria”: esperienze educative e giochi per bambine, bambini e genitori sul tema dei diritti. Giovedì, dalle 16:30, le famiglie saranno coinvolte nella lettura presso le sedi dei nidi d’infanzia “Piccole stelle” di Ponte Pietra, “Piccole impronte” di Bora, “la torretta degli gnomi” di San Piero in Bagno, il Polo 0-6 di Montecastello. Venerdì, alle 20:30, al teatro “Bogart” la serata sarà movimentata dalle avventure di Rocco con la narrazione teatrale a cura dell’omonima associazione impegnata nella promozione e tutela della continuità affettiva degli affidi. Info e prenotazioni allo 0547 333611 dal lunedì al giovedì, le 8:30 e le 13.