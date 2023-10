Gli studenti portano in scena una città sul filo

"Città sul filo. Storie di esseri alati, sovrani e viaggiatori" in scena sabato alle 20.30 al Bonci è il prodotto del laboratorio teatrale del liceo classico Monti. Uno spettacolo ambientato in un povero circo di periferia con clown, acrobati e animali, che "sarebbe dovuto andare in scena il primo giugno scorso – spiega la preside Simonetta Bini -, ma che ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’alluvione che il 16 maggio ha devastato diverse zone della città e del circondario e che ha interessato parecchi nostri allievi, diversi dei quali coinvolti a vario titolo nel catastrofico evento, sia come soggetti colpiti dal disastro, che in veste di volontari prestatisi a spalare fango e ad aiutare le persone colpite". "Ecco che quel filo su cui si muove lo spettacolo – riflette la docente Daniela Romanelli, coordinatrice per il Monti, del progetto teatrale, insieme ai colleghi Paolo Turroni e Giovanna Casalboni – ha trovato una sua dimensione nella solidarietà tra concittadini, ma anche del Comune con gli assessori Labruzzo e Verona e del teatro Bonci, espressione concreta delle istituzioni pubbliche locali, che hanno consentito di procrastinare la rappresentazione che è stata in molte parti rimodulata alla luce dei nuovi inaspettati eventi". Chi dal 2014 guida le esperienze di Laboratorio teatrale del Monti è la regista Sabina Spazzoli che non solo, nel caso dello spettacolo ‘Città sul filo’, ha guidato una cinquantina di allievi provenienti da 32 classi dei tre indirizzi dell’Istituto, ma è il raccordo con una esperienza di teatro condiviso dagli stessi allievi con alcuni detenuti dal carcere di Forlì. "Il tema del laboratorio – spiega infatti -, è quello triennale ‘Mito e Utopia’, proposto dal Coordinamento regionale del teatro-carcere, con cui il Monti collabora da 10 anni". E, superati i timori o le diffidenze relative all’ambiente carcerario l’esperienza ha dato i suoi frutti: prova ne sia lo spettacolo "Prospettive rovesciate", dell’anno 2021-2022, andato in scena al Bonci e alla casa circondariale forlivese, aggiudicatosi una menzione speciale al Festival nazionale scolastico Elisabetta Turroni. E se in tale rappresentazione si mettevano a frutto le competenze acquisite a scuola, dalla stesura drammaturgica all’impiego di passi in latino, quest’anno il copione prevede anche l’uso della lingua inglese e del greco". "Come Bonci-Ert – sottolinea la coordinatrice del teatro Comunale – favoriamo le scuole affinché frequentino il teatro, scrivano recensioni , ma niente supera l’esperienza di farlo, il teatro, che insegna che nulla si fa da soli, ma tanto si fa insieme". E che l’esperienza di laboratorio teatrale scolastico lasci tracce importanti nelle scelte di vita può essere testimoniato da Giulia Magnani che, ex allieva, iscritta a Lettere classiche a Bologna, ora in veste di tirocinante e aspirante attrice, torna a fare laboratorio con quella che fu la sua docente.