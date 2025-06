Viveva gratis in suite di hotel di lusso: preso a Modena il truffatore seriale

Modena, 10 giugno 2025 – E’ un truffatore seriale noto in tutta Italia: è solito alloggiare negli hotel di lusso per poi fuggire senza saldare il conto. Questa volta ha scelto come meta Modena: infatti lunedì è stato sorpreso in un noto hotel di Castelvetro dove è stato identificato e arrestato.

In manette è finito un italiano sui 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di truffa ai danni appunto della rinomata struttura alberghiera del territorio castelvetrese. È’ stato il responsabile della struttura, insospettita dal comportamento del cliente che, dal 26 maggio scorso, soggiornava in una delle suite più lussuose dell’albergo a segnalare la situazione ai carabinieri.

L’uomo, oltre a prolungare più volte il soggiorno, aveva preteso sistemazioni di alto livello, consumando quotidianamente i prodotti del frigobar, senza mai pagare nulla nonostante i ripetuti solleciti da parte della direzione.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato l’inesistenza delle generalità fornite al momento del check-in dall’uomo, che aveva fornito una identità falsa e lo hanno identificato. Si tratta appunto di un truffatore seriale che ha soggiornato negli hotel più lussuosi di mezza Italia.

L’uomo è stato denunciato sessanta volte solo negli ultimi diciotto mesi, per truffe ed insolvenze fraudolente commesse in altrettante strutture ricettive del Nord Italia. In questo caso aveva lasciato un conto da pagare di quasi duemila euro. Processato per direttissima ieri il giudice ha disposto nei confronti dell’abile truffatore l’obbligo di presentazione alla pg.