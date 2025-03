Due notti a scrocco. Poi la fuga dall’hotel

Due notti in hotel, prima di dileguarsi senza pagare con la scusa di portare fuori i cani. Deunciati per il reato di insolvenza fraudolenta due jesini, lui di 34 e lei di 29 anni. A deferirli è stato il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato, in seguito alla querela sporta da un 56enne del posto, gestore di una struttura ricettiva della città. Lo stesso ha riferito che, lo scorso 20 febbraio, la coppia era arrivata nel suo albergo, chiedendo una stanza per due notti e specificando di avere con loro due amici a quattro zampe. Dopo il check in, si sono accordati che la sera avrebbero fornito una carta di credito a garanzia del pagamento del pernottamento. All’indomani, però, hanno lasciato l’hotel, dicendo di portare a spasso i cani e rassicurando che sarebbero tornati. Nulla di fatto, spariti nel nulla e irreperibili per tutta la mattinata, nonostante le ripetute telefonate del gestore, che avrebbe dunque subito un danno di 290 euro, comprensivo della tassa di soggiorno, per via del mancato saldo del conto. Grazie all’attività investigativa dei poliziotti sui documenti di identificazione esibiti dai due ragazzi, oltre alle informazioni assunte, i due sono stati facilmente rintracciati e quindi denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta.