"E’ solo partecipazione. Nessun valore politico"

Gli spifferi su alcuni problemi legati alle liste di alcuni Ctp sono arrivati anche all’orecchio dell’assessore con delega alla Partecipazione democratica, in cui rientrano i Ctp, Daniele Berardinelli: "Mi risulta che in alcuni Ctp non siano state presentate delle liste, tra errori e ritardi nella raccolta delle firme, non so bene e quindi dovrei informarmi meglio – spiega Berardinelli – Comunque non chiamate i rinnovi dei Consigli territoriali di partecipazione come una tornata elettorale politica. Si tratta soltanto di partecipazione democratica appunto, gente che si mette a disposizione per provare a migliorare la città, tutto qui. Non diamogli un peso che non hanno e comunque vada non sarà un avviso alla nostra maggioranza di centrodestra". Magari sarà così, in realtà l’esito delle votazioni del 28 giugno potrebbe rappresentare una sorta di termometro a due anni dalle Comunali e, perché no, anche in vista delle prossime Regionali. La giunta di centrodestra ci ha messo due anni per rinnovare il regolamento e indire nuove elezioni: "Serviva un cambiamento. I Ctp, come erano stati concepiti prima, non funzionavano e così abbiamo dovuto pazientare e condividere ogni passaggio tra maggioranza e opposizione, coinvolgendo i consiglieri comunali, le commissioni. In definitiva, credo sia stato fatto un ottimo lavoro" aggiunge l’assessore forzista.