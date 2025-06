Bonus bebè per i nati nel 2024: alle famiglie andranno 250 euro

Bonus bebè 2024, il Comune inizia la distribuzione dei 250 euro una tantum e senza requisiti ISEE. Dei 592 nuovi nati nel Comune di Ancona nell’anno 2024, 553 beneficeranno del bonus, un contributo straordinario per le famiglie fortemente voluto dall’assessore alle politiche della famiglia, Orlanda Latini, e realizzato dal Comune di Ancona, attraverso uno stanziamento complessivo di più di 138mila euro.

Palazzo del Popolo parla di "grande successo del contributo, ancora più sorprendente dal momento che dell’esiguo numero di nuclei familiari non beneficiari, la maggior parte di essi risulta esclusa solo in quanto non più residente nel territorio del Comune di Ancona" senza sottolineare che la stessa cifra è stata concessa a famiglie con redditi sopra i 200mila euro così come per le famiglie e reddito zero e senza valutare il numero di figli già presenti.

Una misura che l’assessore difende così: "Si tratta di una misura pensata per tutte le famiglie anconetane che hanno arricchito la comunità attraverso l’ingresso di un nuovo nato. Il contributo è stato ideato al solo fine di valorizzare l’incremento della popolazione, invertendo la tendenza dell’inverno demografico. Questo sostegno economico si aggiunge alle iniziative che il Comune ha messo e ha in programma di mettere in campo per promuovere il benessere in ambito familiare e sociale".

Non è chiaro se il bonus nuovi nati verrà ripetuto per il 2025, a reale misura di incentivo per le nascite nel territorio comunale, magari con criteri di reddito e di situazione sociale.