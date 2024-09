Il Cesena chiama i tifosi. Ecco il mini abbonamento

Caratteri in stile ‘Spqr’ che rievocano i tempi d’oro dell’impero romano, così come l’alone fumoso che circonda la foto centrale, con la squadra che si abbraccia. "Tremeranno tutte" recita il messaggio che incita all’arrembaggio. Di chi? Di tre corazzate che a partire da metà mese e fino a dicembre arriveranno a Cesena trovandosi probabilmente davanti un clima tutt’altro che da passeggiata della salute. L’ufficio marketing del Cavalluccio continua a spingere forte sui tasti emozionali per pompare adrenalina tra i tifosi in vista dei prossimi – intriganti – impegni del campionato. In quest’ottica ieri il club bianconero ha presentato un mini pacchetto di tre partite che permetterà ai tifosi non abbonati di acquistare a prezzo vantaggioso i tagliandi per le gare contro Modena (venerdì 13 settembre ore 20:30), Sampdoria (sabato 19 ottobre, orario da definire) e Cosenza (sabato 14 dicembre, orario da definire). Chi acquisterà il carnet, risparmierà infatti più del 20% rispetto all’acquisto di tre singoli biglietti e potrà anche usufruire di uno sconto dedicato per l’acquisto della maglia da gara del Cavalluccio, presso lo store ufficiale di Piazza Amendola.

La promozione fissa infatti a 69 euro (anziché 79) il prezzo delle nuove divise, senza alcun costo per l’eventuale personalizzazione dell’articolo. L’acquisto del pacchetto può avvenire come di consueto su Vivaticket (online o presso i circuiti abilitati) e al Centro Coordinamento Club. "Il lancio del pack dedicato alle tre importanti sfide casalinghe contro Modena, Sampdoria e Cosenza – ha dichiarato il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto – è soltanto la prima iniziativa che il club ha sviluppato per la nuova stagione. L’obiettivo è quello di favorire sempre di più la presenza dei tifosi sugli spalti, garantendo ai sottoscrittori un notevole risparmio. Nel mini abbonamento, inoltre, sono previste tariffe particolarmente vantaggiose per gli Under 18"

Ecco i prezzi del ticket che vale l’accesso ai tre big match. Tribuna numerata: intero, 115 euro; under 18, 45 euro. Distinti superiori: intero, 70 euro; under 18, 30 euro. Distinti inferiori: intero, 60 euro, under 18, 25 euro. Si ricorda che la Curva Mare è esaurita. Dalla gara col Modena verrà poi introdotta la politica dei prezzi dinamici, che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo varierà in base all’analisi di fattori correlati al match e all’andamento della prevendita stessa. Riguardo alla sfida col Modena, fino all’8 settembre sarà attiva la prima fase. Per tutti i riferimenti dei prezzi: www.cesenafc.com