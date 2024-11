Il Circolo nautico Mazzarini compie trent’anni di attività

Il Circolo nautico Mazzarini di Cesenatico compie trent’anni. Il sodalizio è formato da 32 soci, i quali hanno messo in atto una conduzione familiare, basata sull’amicizia e la condivisione della grande passione comune per il mare e le barche. Il presidente è Gualtiero Bernabini, il vicepresidente Andrea Lombardi ed i consiglieri sono Stefano Asioli, Florio Lelli, Michele Ballerin, Renato Belletti, Giuseppe Maltoni ed Elvio Calcic. Quest’ultimo, un ingegnere residente a Ravenna, è stato il primo presidente nel 1994. Il circolo è situato nel primo tratto lato monte dell’inizio della Vena Mazzarini, da cui prende il nome, compreso fra il porto canale e il ponte di viale Anita Garibaldi, l’importante strada che collega il centro di Cesenatico da piazza Ciceruacchio al lungomare viale Carducci. "Siamo una grande famiglia – dice il presidente Bernabini –, formata per metà dai soci fondatori del ’94 e per metà da nuovi diportisti entrati a far parte del circolo negli anni successivi. Organizziamo molte iniziative, gite, uscite per praticare la pesca sportiva e regate, anche assieme ai circoli vicini ed ai diportisti di altri porti romagnoli. Spesso fra noi soci ci ritroviamo in banchina per un aperitivo in compagnia, con le rispettive famiglie, gustando qualche prodotto tipico del territorio e del buon vino, che spesso offriamo anche ad amici e passanti che ci vengono a trovare. Questo avviene solitamente ogni domenica mattina ed è l’occasione per rinsaldare i legami di amicizia e confrontarci sulla bellezza dell’andar per mare". Nel variegato mondo dei circoli nautici e dei circoli velici sparsi lungo le coste romagnole, il Circolo nautico Mazzarini di Cesenatico mantiene ancora quella semplicità genuina e in molti luoghi purtroppo perduta, che caratterizzava molti sodalizi sportivi.