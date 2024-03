Il ponte romano sul Rubicone si anima con ’Vita Balera’

A Savignano sul Rubicone nasce Vita Balera, rassegna di quattro giornate che avranno il loro fulcro nel Ponte Romano sul Rubicone e immediate vicinanze, tra musica, convivialità e buonumore, come in una grande una balera romagnola all’aria aperta. Vita Balera è stata presentata alla birroteca Emporio Bislacco, accanto al fiume Rubicone, organizzata da Echo Ets, con il patrocinio del Comune. In calendario i sabati 6 e 20 aprile e 4 e 18 maggio. Il pomeriggio sarà dedicato a laboratori per adulti e bambini, gratuiti e aperti a tutti, per approdare all’aperitivo che vedrà protagonista via Mura allestita con alcuni mercatini ed espositori di artisti e artigianato, e continuare poi per la serata e la cena sul Ponte Romano con vista sul fiume Rubicone con la ristorazione savignanese. A inizio serata si animeranno inoltre i dj set che accompagneranno l’evento fino a notte sulla riva del fiume Rubicone. Le attività e non la cena, sono a ingresso libero e gratuito. Collaborano realtà e associazioni del territorio: Amici di don Baronio, Emporio Bislacco, Approdi. Gli eventi si svolgeranno dalle 16 all’1.30. La prima cena di Vita Balera, sabato 6 aprile, in collaborazione con il ristorante Il Torricino e la Macelleria Zannoni: con prenotazione posti a menù fisso all’Emporio Bislacco 348 783 9579 o alla mail lavitabalera@gmail.com. Sarà installata una colonna erogatrice di acqua di rete per evitare il consumo di bottiglie di plastica e con la fornitura di 2500 bicchieri in plastica riciclata riutilizzabili. Oltre a Lorenzo Gobbi, presidente di Echo ETS, fanno parte dell’organizzazione di Vita Balera Cesare Barbieri, Elda Anelli e Filippo Ghetti.

e.p.