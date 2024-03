Il povero Pio VII sbeffeggiato in prigionia

di Marino Mengozzi

È ben difficile immaginarsi il Papa che si rattoppa gli indumenti, che chiede in prestito una camicia o a gambe all’aria perché la carrozza che lo trasporta si è ribaltata per la velocità su strade sconnesse. Eppure è quanto accaduto al “povero” Pio VII, il nostro Chiaramonti, nel corso della quinquennale prigionia cui lo sottopose Napoleone, davvero senza pietà e con crudeltà: chiuso a chiave nel veicolo che lo deporta in Francia, tendine abbassate perché la gente non lo riconoscesse, nel caldo soffocante di luglio, costretto a lunghe tratte senza soste per esigenze fisiche, con atteggiamenti irriverenti dei gendarmi di scorta.

*ricercatore storico