Il ritrovo delle Persone Semplici: "Una cena per stare tutti insieme"

"Un pranzo con il maiale in tavola". È il titolo del ritrovo a tavola organizzato dalla Associazione delle Persone Semplici all’agriturismo Casa Travisani di Roncofreddo. I circa quaranta soci hanno riempito il salone e durante il pranzo è stato ricordato Romano Cacchi il compianto presidente e fondatore dell’associazione. "Una giornata passata a parlare della carne di maiale, delle sue qualità e proprietà – ha detto l’attuale presidente Giuliano Gasperini –. Una carne che sta avendo un grande rilancio". Grande soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Lina Pracucci, casalinga di Balignano di Longiano, e da Francesco Lucchi 34 anni, operaio agricolo potatore di Montiano: "Ho un rammarico – dice –. Del maiale mi piaceva tanto una cosa che oggi non si può più cucinare e cioè il sangue in padella con la cipolla, un piatto tanto amato dai contadini". "Del maiale mangio tutto, dalla lonza, alla coppa di testa, ai ciccioli – dice Marco Praconi 36 anni di Longiano –. Queste mangiate in compagnia sono anche un’occasione per ritrovarci tutti insieme".

e.p.