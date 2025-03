La rivincita dell’Angelini. Vinto il derby con Ravenna

E’ stata una domenica sulle montagne russe quella vissuta dall’Elettromeccanica Angelini che contro Ravenna si è riscattata dalla sconfitta rimediata all’andata nel campionato di volley di serie B1 femminile, conquistando un tiebreak dalle mille emozioni (9-25, 25-17, 17-25, 25-21, 15-11) nel quale Cesena ha mostrato la stoffa di chi non molla mai e si porta a casa due punti importanti.

La partita. Nel primo set Ravenna scappa subito via grazie al servizio velenoso (0-6) e ad attacchi taglienti; coach Lucchi esaurisce presto i timeout (3-11), Cesena non ingrana e finisce velocemente 9-25. Il secondo set è tutta un’altra storia, il ritmo è alto soprattutto in difesa con Cesena che si porta avanti (9-5), Pinali chiude un’azione infinita (13-9), Guardigli mura (18-14) e chiude Benazzi con una fucilata dalla seconda linea 25-17. Il capitano non abbassa la guardia e nel terzo set piazza due ace consecutivi (4-2) ma Ravenna fa altrettanto e si porta avanti (7-9); Cesena commette qualche sbavatura di troppo (10-16) e coach Lucchi effettua il doppio cambio con Conficoni-Pasini. Vecchi dai nove metri mette pressione (14-18) ma Ravenna in attacco è più cinica e vince 17-25. Nel quarto parziale si gioca punto a punto con Benazzi protagonista (8-6), Ravenna però è alle calcagna (14-13), fino a quando Vallicelli fa esultare il MiniPalazzetto con due muri consecutivi (21-17). A quel punto Caniato gioca d’astuzia (24-20) e il servizio out dell’ex Fabbri manda tutti al tiebreak. Nell’ultimo set Guardigli allunga in fast (5-2), ma Ravenna è di nuovo lì (6-6). Ci pensa allora Pinali, che firma il nuovo break (9-6), supportata da Benazzi (11-8) e dalla stessa Guardigli che chiude i conti 15-11. Tra i singoli, Benazzi vince più di un set da sola (26 punti di cui 3 ace e 2 muri); ottima prova anche per Guardigli che chiude con 10 punti, di cui 5 muri (dei 10 totali di squadra).

L’Elettromeccanica Angelini Cesena raggiunge così i 35 punti in classifica che valgono sempre il quarto posto, ancora a -2 dai playoff. Sabato sera le bianconere saranno impegnate nella trasferta a San Donà di Piave che con 31 punti è la sesta forza del girone.