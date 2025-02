La Sab Group sfida in trasferta la Battistelli

Dopo la sosta, in occasione del giro di boa della stagione, riprende anche il campionato di pallavolo di Serie B maschile, che oggi vede dunque in programma la prima giornata del girone di ritorno. L’appuntamento è per le 17, quando la Sab Group Rubicone sarà ospite della Battistelli Real Bottega. I gialloblù nell’ultimo turno disputato due settimane fa hanno espugnato 3-2 il difficile campo di Assisi. Il successo ha consentito alla squadra romagnola di mantenersi al secondo posto in classifica, a quota 30 punti, con una lunghezza di vantaggio su Loreto, terza e tre punti da recuperare dalla vetta, occupata da Ancona.

Alla vigilia della gara, coach Stefano Mascetti ripercorre l’ultimo prezioso successo: "Abbiamo fatto un passo importante andando a vincere al tiebreak e recuperando una gara che stavamo perdendo 2-0. Nelle prime battute del match in effetti i nostri avversari ci stavano quasi ‘prendendo a pallate’. Ho visto un cambiamento repentino da parte di tutti i componenti della squadra, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello tattico". Mascetti volge poi lo sguardo all’imminente sfida contro i marchigiani: "Questo è un campionato difficile dove si può perdere con tutte e, non a caso, ora andiamo a Pesaro ad affrontare una squadra che si deve salvare, scendendo in campo in un palazzetto molto piccolo e basso, che di certo favorirà più loro che noi. Mi aspetto una battaglia durissima".

In vista della gara resta da valutare Bonatesta, in dubbio per un piccolo problema fisico. Concludendo, il coach gialloblù tira le somme della prima metà di campionato della sua squadra: "Il bilancio è buono, non ho nessun rimpianto: questo mi porta ad essere molto soddisfatto dei ragazzi, anche di chi ha giocato poco. So che possono dare ancora tanto e possono migliorare e questo alza il livello di stimoli e di motivazioni in vista del prosieguo della stagione. Sappiamo che il campionato è molto difficile e che l’insidia è sempre dietro l’angolo, ma siamo pronti".