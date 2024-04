L’aiuto ad affrontare la fatica di crescere

Lo sportello d’ascolto è un servizio offerto dal Centro Famiglie dell’ASP-Rubicone che ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi nell’età difficile dell’adolescenza. Come? Il servizio offre la possibilità di avere un colloquio individuale con gli psicologi William Zavoli e Fabiana Mordini. Per potervi accedere, serve naturalmente l’autorizzazione dei genitori, poi in una cassetta delle lettere apposita, presente in tutte le sedi delle scuole, i ragazzi interessati inseriscono la richiesta di colloquio attraverso un bigliettino in cui indicano il proprio nome e classe. A questo punto, il gioco è fatto! Basterà aspettare che lo psicologo sia disponibile e che un collaboratore scolastico venga in classe a chiamare l’alunno in maniera del tutto riservata.