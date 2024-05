Festival delle idee alla Malatestiana. I dibattiti sulla libertà fanno il pieno

Grande attesa per il confronto fra i tre candidati sindaci alle comunali di Cesena oggi alle 17 all’aula magna della Biblioteca Malatestiana che chiuderà il Festival malatestiano della Libertà promosso da Nazione Futura, Il Crocevia, Valori e Libertà con il sostegno di Confcommercio.

Ieri alla prima giornata è stata folta la partecipazione agli incontri che hanno declinato la libertà sui vari ambiti sociale, economico, educativo e in particolare quello sull’ Europa al quale ha partecipato anche l’ex direttore del Resto del Carlino Andrea Cangini.

Ai ’panel’ sul rapporto tra impresa e ambiente, moderato da Luca Salerno di Rai 2, è intervenuto il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani che ha criticato l’ambentalismo reo di considerare l’uomo e l’imprenditore come ’intrusi’ da mettere in secondo piano, azionando una serie di interventi dei giornalisti Francesco Del Vigo e Fabio Dragoni che hanno criticato il socialismo ecologico orientato al pauperismo e alla decrescita, che è sempre infelice.

In un ragionamento sul decoro dei luoghi urbani, Dragoni ha detto di essere stato colpito dal degrado della zona attorno alla stazione di Cesena, che peraltro, ha aggiunto, si riscontra anche in altre città nei pressi della ferrovia. Ci sono state defezioni di ospiti ed è saltato l’incontro di presentazione del libro di Federico Palmaroli in arte Osho, malato. Per lo sciopero dei treni hanno marcato visita anche Giuseppe Cruciani conduttore radiofonico della ’Zanzara’ e Giovanni Sallusti. Al Volley Club di Cesena è stato consegnata una donazione scaturita dai diritti d’autore dell’antologia “Tin Bota” per i danni dell’alluvione.

Il Festival riprende oggi alle 15 con la presentazione del libro "Rapimento Moro" del giornalista di La7 Ivo Mej sulla libertà politica negli anni di piombo, con la moderazione di Raffaella Candoli. Seguirà la premiazione dell’antologia "Racconti emiliano-romagnoli" con i racconti di autori da tutta la regione.

Ultimo appuntamento alle ore 17 con ‘Quale futuro per Cesena?’, dibattito con i candidati sindaci di Cesena Marco Casali, Marco Giangrandi ed Enzo Lattuca moderati dal caporedattore della redazione di Cesena de Resto del Carlino Emanuele Chesi.

re.ce.