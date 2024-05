Morta la vedova di Oddo Biasini

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giannina Semprini, di anni 93, vedova dell’onorevole Oddo Biasini. Giannina Semprini è stata la fondatrice e l’anima del centro don Milani, che si occupa di psicoterapia, prevenzione, formazione e riabilitazione. è stata la moglie dell’onorevole Oddo Biasini, morto nel 2009, esponente politico di spicco del partito repubblicano. I funerali sono stati fissati per mercoledì alle 10 nella chiesa dell’Osservanza. Grandissima la sua passione per l’educazione e la famiglia che ha sempre curato in ogni ambito.