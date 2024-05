Il casting di Fratelli d’Italia: "Tanti volevano entrare in lista, c’è stata una severa selezione"

Seduti negli scranni della sala consiliare del comune di Cesena che potrebbero appartenergli se saranno eletti, i trentadue candidati della lista di Fratelli d’Italia per le comunali di Cesena, sono stati presentati uno per uno in ordine alfabetico, con informazioni su professione e vissuto, ieri mattina dall’on. Alice Buonguerrieri, seduta al centro dell’emiciclo accanto al candidato sindaco del centrodestra Marco Casali (FdI).

"È una lista rappresentativa di ogni fascia professionale - ha commentato la parlamentare responsabile di Fratelli d’Italia provinciale –. Sono i nostri trentadue cesenati doc. Abbiamo dovuto fare selezione, visto che in tanti hanno chiesto di candidarsi, in base a provenienza territoriale, fasce d’età, competenza. Siamo il partito più attrattivo della città". In un’intervista al nostro giornale il candidato sindaco Casali aveva però rimarcato che trovare i candidati non è facile. "Mi riferivo al centrodestra, non a FdI", spiega. "Il nostro è un candidato politico - ha aggiunto l’onorevole – che sarà il sindaco di tutti: un professionista, un padre, un cattolico. A Cesena la sinistra non amministra il territorio, gestisce il potere e il sindaco Lattuca è fazioso e ostile. Casali dialogherà con il governo Meloni, al contrario del sindaco uscente che si contrappone per ideologia politica. Il nostro slogan è ’Cesena, ma meglio’. Qui si vive bene grazie alle capacità e alla laboriosità dei cesenati e alle eccellenze imprenditoriali, nonostante il Pd".

"I nostri temi prioritari – ha aggiunto il candidato Casali – sono famiglia, ordine pubblico, mobilità più libera, sicurezza e cura di coltivare i capolavori cittadini. Da sindaco farò subito luce sui misteri del Novello e del nuovo ospedale e sosterrò le famiglie con più figli e le gravidanze difficili". In lista ci sono due insegnanti di religione fra cui Enrico Castagnoli, ex Cambiamo, Mauro Mazzotti, presidente del comitato alluvionati e Luca Lucarelli, coordinatore cesenate.

Gli altri candidati sono Saverio Babbi, Antonio Dal Muto, Nicolò D’Altri, Antonella Di Terlizzi, Mario Donatelli, Mariachiara Dradi, Gabriele Fabbri, Marco Fantini, Giorgia Garaffoni, Emanuele Gentili, Andrea Imperato, Giuseppe Lazzari, Mariella Loi, Giulia Magnani, Daniele Marchetti, Melissa Martini, Massimo Monacella, Piero Mongelli, Nicholas Pellegrini, Roberta Pini, Angelo Pistocchi, Maurizio Ricci, Michela Rubano, Enzo Scarpellini, Francesca Sirri, Loretta Testi, Giorgio Zanotti, Pierclaudio Zavalloni, Gigliola Zuccali.